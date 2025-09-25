Io vado alla Saffi… per ascoltare una storia | al via gli incontri di ' Nati per Leggere' alla Biblioteca Saffi
L'assessorato alla Cultura ha avviato una serie di appuntamenti con le storie dedicati alle famiglie con bambini nell’ambito di Nati per Leggere, il programma nazionale sviluppato assieme all’Associazione culturale pediatri, l’Associazione italiana biblioteche e il Centro per la salute del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
