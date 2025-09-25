Io sono Farah un post sui social della protagonista scatena le indiscrezioni | l’indizio sulla ripartenza

Un post social della protagonista ha riacceso le voci sul ritorno di Io sono Farah in autunno. Nelle ultime ore l’attrice ha pubblicato uno scatto dal set con riferimenti a lavorazione e calendario: un segnale che i fan leggono come anticipo della ripartenza in daytime su Canale 5, in linea con il riassetto di palinsesto di fine settembre. Cosa implica l’indizio. L’ipotesi più accreditata resta una finestra tra fine ottobre e inizio novembre, con collocazione nel pomeriggio a ridosso di Uomini e Donne e incastro con l’informazione delle 17. Nessuna data ufficiale è stata comunicata, ma la spinta social rafforza l’idea di un ritorno ravvicinato e di un orario facilmente memorizzabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

