Io Sono Farah Seconda Stagione | Ecco Quando Ricomincia!

Scopri le ultime novità su Io sono Farah: quando ricomincia la stagione 2, trama, intrecci e colpi di scena che ti lasceranno senza fiato. È passato quasi un mese da quel 8 agosto che ha segnato l’ultima puntata della prima stagione di Io sono Farah. Il finale su Canale 5 ha lasciato il pubblico sospeso, affascinato da Demet Özdemir e dalla sua drammatica vicenda. Ora la domanda che tutti si pongono è: quando rivedremo Farah sul piccolo schermo? Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che il ritorno è fissato per l’autunno. Sussurri d’estate, conferme d’autunno. Le voci che circolavano su una ripresa già in estate si sono ingigantite, poi affievolite: da un’interruzione di pochi giorni fino a due settimane, fino a diventare ormai segnali troppo deboli per credere a una ripresa immediata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Io Sono Farah, Seconda Stagione: Ecco Quando Ricomincia!

