Io in coppia con Barbara D’Urso è una macchina da guerra perfetta ma non è una ballerina prendere qualche lezione non significa ballare | parla Pasquale La Rocca
Sabato 27 settembre è una data attesa dagli appassionati di tv perché torna Ballando con Le Stelle e torna con un cast eccezionale: Milly Carlucci supera sé stessa? Forse. Quello che è certo e che ci sono nomi capaci di incuriosire. Come Barbara D’Urso che torna in tv, e lo fa su RaiUno. A ballare con la ex padrona di casa del Pomeriggio di Canale5 sarà Pasquale La Rocca, uno abituato a vincere la gara (lo ha fatto con Luisella Costamagna e Wanda Nara). Il ballerino aveva detto basta a Ballando ma “quando ho saputo che sarei stato il maestro di Barbara sono davvero stato entusiasta. L’ho guardata tanto in televisione negli anni e l’ho sempre ammirata e pure i miei genitori e i miei nonni sono stati contentissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
