Io Canto Family pagelle della seconda serata | Serena Brancale vulcano 9 Giusy Ferreri resta in ombra 6
In prima serata su Canale 5 è tornato anche questa settimana Io Canto Family, e il sipario si è aperto su una nuova stagione di emozioni, note e sogni.Sotto la guida artistica di Roberto Cenci e l’energia luminosa di Michelle Hunziker, otto coppie si sono lanciate sul palco con coraggio e voce, ma non tutte sono riuscite a proseguire: la selezione è già cominciata, e la gara si fa subito intensa. A giudicare, con carisma e ironia, due regine della musica italiana: Patty Pravo, icona senza tempo, e Noemi, potente e contemporanea. Sul fronte dei coach, un quartetto di artisti che mixano esperienza, talento e generi: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. 🔗 Leggi su Dilei.it
