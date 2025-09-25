In prima serata su Canale 5 è tornato anche questa settimana Io Canto Family, e il sipario si è aperto su una nuova stagione di emozioni, note e sogni.Sotto la guida artistica di Roberto Cenci e l’energia luminosa di Michelle Hunziker, otto coppie si sono lanciate sul palco con coraggio e voce, ma non tutte sono riuscite a proseguire: la selezione è già cominciata, e la gara si fa subito intensa. A giudicare, con carisma e ironia, due regine della musica italiana: Patty Pravo, icona senza tempo, e Noemi, potente e contemporanea. Sul fronte dei coach, un quartetto di artisti che mixano esperienza, talento e generi: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. 🔗 Leggi su Dilei.it

Io Canto Family, pagelle della seconda serata: Serena Brancale vulcano (9), Giusy Ferreri resta in ombra (6)