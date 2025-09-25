Invio spese sanitarie al Sistema Ts nessuna scadenza al 30 settembre

Fiscooggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appuntamento di fine mese è superato, dal momento che la trasmissione dei dati è ora annuale e non più semestrale. Il nuovo termine per l'invio sarà fissato con un decreto del Mef. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

invio spese sanitarie sistemaSpese mediche al sistema TS: cancellata la scadenza del 30.09 - Il Decreto Correttivo contiene la rimodulazione dei termini dell'invio dei dati al Sistema TS. Riporta fiscoetasse.com

invio spese sanitarie sistemaInvio dati sanitari al sistema TS: sparisce la data del 30 settembre - Dal 2025 l’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria diventa annuale. Scrive edotto.com

