Invio spese sanitarie al Sistema Ts nessuna scadenza al 30 settembre
L’appuntamento di fine mese è superato, dal momento che la trasmissione dei dati è ora annuale e non più semestrale. Il nuovo termine per l'invio sarà fissato con un decreto del Mef. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
In questa notizia si parla di: invio - spese
Donald Trump, un giudice: "L'invio di truppe a Los Angeles è illegale" | Media: "Usa contrari al Ponte sullo Stretto tra le spese Nato"
Spese sanitarie 2025 con invio annuale: niente scadenza entro il 30 settembre https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/spese-sanitarie-2025-invio-annuale-niente-scadenza-entro-30-settembre-AHibkIpC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_ - X Vai su X
Bonus formazione giovani agricoltori, invio domande entro il 24 settembre 19 settembre 2025 Tempo fino a mercoledì per l’invio della comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta sulle spese sostenute lo scorso anno per corsi finalizzati a migl - facebook.com Vai su Facebook
Spese mediche al sistema TS: cancellata la scadenza del 30.09 - Il Decreto Correttivo contiene la rimodulazione dei termini dell'invio dei dati al Sistema TS. Riporta fiscoetasse.com
Invio dati sanitari al sistema TS: sparisce la data del 30 settembre - Dal 2025 l’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria diventa annuale. Scrive edotto.com