Invio spese sanitarie al Sistema Ts nessuna scadenza al 30 settembre

Fiscooggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appuntamento di fine mese è superato, dal momento che la trasmissione dei dati è ora annuale e non più semestrale. Il nuovo termine per l'invio sarà fissato con un decreto del Mef. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: invio - spese

Donald Trump, un giudice: "L'invio di truppe a Los Angeles è illegale" | Media: "Usa contrari al Ponte sullo Stretto tra le spese Nato"

Invio spese sanitarie al Sistema Ts, nessuna scadenza al 30 settembre

Invio spese sanitarie 2025, salta la scadenza del 30 settembre e ultimi giorni per il 730

invio spese sanitarie sistemaSpese sanitarie 2025: l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria diventa annuale - L’Agenzia delle Entrate ha formalizzato la modifica della scadenza dell'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che ora diventa annuale. Si legge su farmacista33.it

invio spese sanitarie sistemaInvio spese sanitarie sistema TS 2025/ Niente più scadenza al 30 settembre - L'invio delle spese sanitarie al sistema TS nel 2025 cambia le scadenze, abolendo il limite del 30 settembre. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Invio Spese Sanitarie Sistema