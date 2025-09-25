Invio spese sanitarie al Sistema Ts nessuna scadenza al 30 settembre
L’appuntamento di fine mese è superato, dal momento che la trasmissione dei dati è ora annuale e non più semestrale. Il nuovo termine per l'invio sarà fissato con un decreto del Mef. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
