Investimento totale da 170mila euro in partenza i lavori per la nuova ciclabile di via Manin

Cesenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanno per cominciare a Cesenatico i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale di 250 metri in via Manin, un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. L'intero tratto verrà anche dotato di pubblica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

