Intrecci liederistici d’autunno da Sacile a Pordenone il via alla nuova stagione concertistica
Il Coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale della nostra regione, è stato recentemente riconosciuto dal Ministero della Cultura tra gli enti beneficiari del contributo statale: un traguardo che porta prestigio e al tempo stesso una rinnovata responsabilità alla corale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
