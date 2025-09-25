Intorno a la Serenissima | Fabio Ciofini e Alessandra Montani in concerto a Castelbuono
Prosegue la Stagione concertistica 2025 di BCsicilia con un nuovo appuntamento dal forte respiro europeo. Sabato 27 settembre 2025, alle ore 19, la Chiesa di San Francesco di Castelbuono accoglierà il concerto “Intorno a la Serenissima”, con protagonisti Fabio Ciofini e Alessandra Montani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
"Intorno a la Serenissima", concerto di organo e violoncello con i maestri Fabio Ciofini e Alessandra Montani
