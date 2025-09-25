Intesa Sanpaolo lancia la prima Italian equity champions
Si è svolta a New York la prima edizione della Italian equity champions, investor conference organizzata dalla divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo. L’iniziativa ha portato sul mercato statunitense un gruppo selezionato di eccellenze italiane quotate, creando nuove opportunità di dialogo con la comunità finanziaria internazionale. Dopo le tappe europee dell’ Italian stock market opportunities conference, che hanno coinvolto oltre 30 società quotate nelle principali piazze finanziarie del continente, la divisione estende e rinnova il progetto con un evento dedicato al mercato americano, pensato per consolidare il ponte tra imprese italiane e capitali internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Cinquanta miliardi per le aziende: accordo tra Confindustria Brescia e Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro: Plafond da 10 mld per sostenere gli investimenti di Zes Unica e Zls
Intesa Sanpaolo: 2 miliardi di credito al Sud nel primo trimestre
Secondo l’agenzia, il miglioramento di due notch riflette la combinazione del recente miglioramento del rating di lungo termine dell’Italia a ‘BBB+’ da ‘BBB’ e l’eccezionale posizione di forza di Intesa Sanpaolo rispetto ai concorrenti domestici. - X Vai su X
BANCA INTESA SANPAOLO CHIUDE LA CASSA CON OPERATORE PRESSO LA FILIALE DI AVIGLIANO A PARTIRE DAL 20 OTTOBRE, INTERROGAZIONE CONSIGLIERE REGIONALE BOCHICCHIO - facebook.com Vai su Facebook
