Si è svolta a New York la prima edizione della Italian equity champions, investor conference organizzata dalla divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo. L’iniziativa ha portato sul mercato statunitense un gruppo selezionato di eccellenze italiane quotate, creando nuove opportunità di dialogo con la comunità finanziaria internazionale. Dopo le tappe europee dell’ Italian stock market opportunities conference, che hanno coinvolto oltre 30 società quotate nelle principali piazze finanziarie del continente, la divisione estende e rinnova il progetto con un evento dedicato al mercato americano, pensato per consolidare il ponte tra imprese italiane e capitali internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Intesa Sanpaolo lancia la prima Italian equity champions