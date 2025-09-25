Interviste | Luka Vlahovic Create occasioni ma le abbiamo sprecate Non ho dubbi si tratta di due punti persi

"Per me sono due punti persi": non ci gira tanto intorno, il centrocampista bianconero Luka Vlahovic. "Abbiamo disputato un buon primo tempo – dice –, in cui abbiamo tenuto tanto la palla: lo Scandicci si è dimostrato una squadra molto difficile da affrontare, hanno giocato molto bassi e il campo era molto piccolo. Poi siamo riusciti a passare in vantaggio. Nella ripresa gli avversari sono partiti molto bene, poi hanno segnato il gol dell’1-1 su una nostra disattenzione, su palla inattiva, l’unico modo che avevano per riuscirci. A quel punto ci siamo rimessi lì per cercare la seconda rete, abbiamo creato diverse occasioni, ma le abbiamo sprecate". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

