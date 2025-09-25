Intervista a Roberto Santori Founder della Made in Italy Community | La situazione porta più gioco di squadra opportunità in Sud America e Far East
I ntervista a Roberto Santori, Founder della Made in Italy Community Leggi anche › Le conseguenze dei dazi USA sulla moda: cosa cambierà per lusso, fast fashion e Made in Italy iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Santori: «Il made in Italy? Cresce nonostante dazi e crisi» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: intervista - roberto
Garantire la Sicurezza nei Laboratori di Analisi: Intervista con Roberto Livio Mastronardi
“Facci ridere”, intervista a Roberto Ciufoli: “Le critiche al programma sono insensate e strumentali, l’esibizione di Ruttovibe faceva sorridere. Isola dei Famosi? E’ stata la mia salvezza in un periodo difficile ma non la rifarei”
“Le notizie allarmistiche sui dati Invalsi non corrispondono alla realtà. Bocciare? Ha fatto il suo tempo”: INTERVISTA al Presidente Invalsi, Roberto Ricci
? Leggi l’intervista del nostro Roberto Scarpinato a Il Fatto Quotidiano facebook.com/share/p/1CbsTC… - X Vai su X
? Leggi l’intervista del nostro Roberto Scarpinato a Il Fatto Quotidiano Il senatore Roberto Scarpinato ribalta il tavolo. Finito nel mirino della destra dopo la pubblicazione dei colloqui con Gioacchino Natoli, ex collega in Procura a Palermo ora indagato a C - facebook.com Vai su Facebook
Santori: 'Made in Italy cresce nonostante dazi e crisi' - Sono questi gli obiettivi della Made in Italy Community nelle parole del fondatore, Roberto Santori, che ... Da ansa.it
Santori (Made in Italy), 30 eccellenze italiane si raccontano - "Storie di Successo non è solo un tributo all'imprenditorialità italiana, ma un segnale forte della necessità di fare sistema". Lo riporta notizie.tiscali.it