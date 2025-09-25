Il club attende la decisione del Comitato: ecco tutti i dettagli È a rischio la partita con l’Inter di Chivu, tornata alla vittoria in campo domenica sera contro il Sassuolo. Quello coi nerazzurri sarebbe il secondo match contro una big di Serie A in questo avvio di stagione molto felice per la squadra fresca di promozione. Intervento dell’Osservatorio nazionale: è a rischio la partita con l’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it Otto punti nelle prime quattro giornate, meglio così non poteva iniziare il campionato della Cremonese di mister Nicola. Due pareggi e due vittorie, con la prima nientemeno che in casa del Milan nella gara che ha sancito il ritorno ufficiale in Serie A dopo due anni di purgatorio in B. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Intervento dell’Osservatorio Nazionale: è a rischio la partita con l’Inter