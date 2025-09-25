Intercettati 5 jet russi vicino alla Lettonia in volo i caccia della Nato | l’ultima invasione russa dei cieli europei dopo gli allarmi sui droni

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due volte velivoli non meglio identificati, e per questo non attribuibili con certezza a Mosca, avevano sorvolato gli aeroporti della Danimarca portando alla loro chiusura in via precauzionale. Poche ore dopo, lo spazio aereo della Lettonia è stato attraversato da cinque jet russi. L’incursione è stata respinta con la collaborazione dell’aeronautica ungherese e quella lituana, secondo quanto ha riferito il Comando aereo dell’Alleanza atlantica. September 25, 2025 I jet russi in Lettonia: ancora 3 MiG. A spiccare il volo e minacciare da lontano il piccolo stormo russo sarebbero stati due caccia Gripen ungheresi, decollati dalla base lituana di Siuliai. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intercettati - russi

Articolo 4 della Nato: cosa prevede la norma invocata dalla Polonia dopo i droni russi intercettati

Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: "Intercettati da F35 italiani"

Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo. Intercettati da F-35 italiani

intercettati 5 jet russiCaccia Usa intercettano jet russi in Alaska. Altri 5 aerei anche nello spazio lettone - Il Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (Norad) ha dichiarato di aver rilevato ieri quattro aerei russi operanti nella Zona di Identificazione della Difesa Aerea (Adiz) dell'Alaska. Come scrive msn.com

intercettati 5 jet russiJet russi intercettati, dalla Lettonia all'Alaska l'ultima strategia di Putin. «Test su tutti i fronti». Ambasciatore russo in Francia: se abbattono nostri aerei sarà guerra - E sfiorano confini europei (e non solo): sono giorni di alta tensione nei cielo del Nord Europa e ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Intercettati 5 Jet Russi