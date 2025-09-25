Intercettati 5 jet russi vicino alla Lettonia in volo i caccia della Nato | l’ultima invasione russa dei cieli europei dopo gli allarmi sui droni

Per due volte velivoli non meglio identificati, e per questo non attribuibili con certezza a Mosca, avevano sorvolato gli aeroporti della Danimarca portando alla loro chiusura in via precauzionale. Poche ore dopo, lo spazio aereo della Lettonia è stato attraversato da cinque jet russi. L’incursione è stata respinta con la collaborazione dell’aeronautica ungherese e quella lituana, secondo quanto ha riferito il Comando aereo dell’Alleanza atlantica. September 25, 2025 I jet russi in Lettonia: ancora 3 MiG. A spiccare il volo e minacciare da lontano il piccolo stormo russo sarebbero stati due caccia Gripen ungheresi, decollati dalla base lituana di Siuliai. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: intercettati - russi

Articolo 4 della Nato: cosa prevede la norma invocata dalla Polonia dopo i droni russi intercettati

Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: "Intercettati da F35 italiani"

Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo. Intercettati da F-35 italiani

Quattro aerei militari russi intercettati al largo dell'#Alaska da caccia statunitensi: l'ultima provocazione di #VladimirPutin - X Vai su X

#Usa: intercettati ieri in #Alaska bombardieri e caccia russi - facebook.com Vai su Facebook

Caccia Usa intercettano jet russi in Alaska. Altri 5 aerei anche nello spazio lettone - Il Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (Norad) ha dichiarato di aver rilevato ieri quattro aerei russi operanti nella Zona di Identificazione della Difesa Aerea (Adiz) dell'Alaska. Come scrive msn.com

Jet russi intercettati, dalla Lettonia all'Alaska l'ultima strategia di Putin. «Test su tutti i fronti». Ambasciatore russo in Francia: se abbattono nostri aerei sarà guerra - E sfiorano confini europei (e non solo): sono giorni di alta tensione nei cielo del Nord Europa e ... Si legge su ilmessaggero.it