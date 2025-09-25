Inter Women sconfitta contro la Juventus | adesso testa al campionato

L’ Inter Women è uscita sconfitta con il risultato di 2-1 dallo stadio di Castellammare di Stabia per mano della Juventus Women. Proprio le bianconere, con il risultato di 2-1, hanno conquistato l’accesso alla finale di Serie A Women’s Cup che si ritroverà a giocare contro la Roma femminile. Per le nerazzurre non c’è stato nulla da fare, nonostante il secondo tempo avrebbe potuto raccontare qualcosa in più, come sottolineato dallo stesso allenatore Piovani: “ Sono contento della prestazione, abbiamo concesso il primo gol su palla inattiva, poi il secondo è stato un nostro errore, ma il pari lo meritavamo e il loro portiere ha fatto miracoli”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter women sconfitta contro la juventus adesso testa al campionato

© Forzainter.eu - Inter Women, sconfitta contro la Juventus: adesso testa al campionato

In questa notizia si parla di: inter - women

