Inter Women sconfitta contro la Juventus | adesso testa al campionato

L’ Inter Women è uscita sconfitta con il risultato di 2-1 dallo stadio di Castellammare di Stabia per mano della Juventus Women. Proprio le bianconere, con il risultato di 2-1, hanno conquistato l’accesso alla finale di Serie A Women’s Cup che si ritroverà a giocare contro la Roma femminile. Per le nerazzurre non c’è stato nulla da fare, nonostante il secondo tempo avrebbe potuto raccontare qualcosa in più, come sottolineato dallo stesso allenatore Piovani: “ Sono contento della prestazione, abbiamo concesso il primo gol su palla inattiva, poi il secondo è stato un nostro errore, ma il pari lo meritavamo e il loro portiere ha fatto miracoli”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

