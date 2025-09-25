Inter U23 Triestina Vecchi soddisfatto dopo il match di oggi | Il cambio di modulo sta dando i suoi frutti

Inter U23 Triestina, il commento dell’allenatore Stefano Vecchi al termine della sfida di Serie C giocata questa sera all’U-Power di Monza. L’ Inter U23 centra la terza vittoria consecutiva in Serie C superando la Triestina 2-0 all’ U-Power Stadium di Monza. Un successo che conferma il momento positivo della squadra di Stefano Vecchi, autore di una prestazione attenta e compatta, come sottolineato dallo stesso tecnico al termine del match. Vecchi ha commentato con soddisfazione: «Più che il nuovo modulo è l’atteggiamento più attento e equilibrato che ci soddisfa. I ragazzi si stanno applicando con grande attenzione, con lo spirito di chi non vuole subire gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23 Triestina, Vecchi soddisfatto dopo il match di oggi: «Il cambio di modulo sta dando i suoi frutti»

