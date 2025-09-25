Inter U23-Triestina | dove vederla in tv e streaming

Inter U23-Triestina. La sesta giornata del Girone A di Serie C propone una sfida che promette spettacolo: all’U-Power Stadium di Monza l’ Inter U23 affronta la Triestina, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni. Da una parte ci sono i giovani nerazzurri, progetto in continua crescita e laboratorio di talenti per il futuro; dall’altra una società blasonata come la Triestina, che nonostante le pesanti penalizzazioni in classifica continua a dimostrare solidità e competitività sul campo. La squadra guidata da Stefano Vecchi ha iniziato il campionato con passo sicuro: in cinque giornate ha raccolto punti preziosi che la collocano in piena zona playoff. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it