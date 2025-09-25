Inter U23 Triestina 2-0 vittoria meritata per i nerazzurri di Vecchi che raccolgono altri tre punti | tutti i dettagli

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter U23 Triestina 2-0, i nerazzurri centrano il terzo successo consecutivo in Serie C: tutti i dati e le info sulla sfida dei nerazzurri. L’ Inter U23 conferma il momento positivo in campionato e centra la terza vittoria consecutiva in Serie C battendo la Triestina 2-0 all’ U-Power Stadium di Monza. La squadra di Stefano Vecchi si è imposta grazie alle reti di Luka Topalovic al 14’ e di Issiaka Kamate all’81’, dimostrando concentrazione e solidità per tutta la durata della partita. La gara si è aperta con un primo tempo molto equilibrato, in cui entrambe le squadre hanno cercato di creare occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter u23 triestina 2 0 vittoria meritata per i nerazzurri di vecchi che raccolgono altri tre punti tutti i dettagli

© Internews24.com - Inter U23 Triestina 2-0, vittoria meritata per i nerazzurri di Vecchi che raccolgono altri tre punti: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: inter - triestina

Mercato Inter U23, idea Fiordilino per il il centrocampo? Intanto lui saluta così la Triestina

Inter U23-Triestina: dove vederla in tv e streaming

Formazioni ufficiali Inter U23 Triestina: ecco le scelte di Vecchi. Quale sarà l’undici di partenza

inter u23 triestina 2LIVE Serie C, Inter U23-Triestina 2-0: raddoppio nerazzurro, gol di Kamate! - Sesta giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 proponiamo la diretta testuale dell'incontro ... msn.com scrive

Inter U23-Triestina: diretta live e risultato in tempo reale - Triestina di Giovedì 25 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Inter U23 Triestina 2