Inter U23 Triestina 2-0, i nerazzurri centrano il terzo successo consecutivo in Serie C: tutti i dati e le info sulla sfida dei nerazzurri. L’ Inter U23 conferma il momento positivo in campionato e centra la terza vittoria consecutiva in Serie C battendo la Triestina 2-0 all’ U-Power Stadium di Monza. La squadra di Stefano Vecchi si è imposta grazie alle reti di Luka Topalovic al 14’ e di Issiaka Kamate all’81’, dimostrando concentrazione e solidità per tutta la durata della partita. La gara si è aperta con un primo tempo molto equilibrato, in cui entrambe le squadre hanno cercato di creare occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter U23 Triestina 2-0, vittoria meritata per i nerazzurri di Vecchi che raccolgono altri tre punti: la decide