Inter Simonelli | Euro ’32 senza San Siro figuraccia incalcolabile

Ilprimatonazionale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, ha rilasciato una lunga intervista ai cronisti de La Repubblica. SAN SIRO INADEGUATO – “ È doloroso dirlo, ma ormai è uno stadio inadeguato. EURO 2032?  Al momento non è attrezzato per ospitare le partite.  Lo prova il fatto che è stato bocciato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter simonelli euro 821732 senza san siro figuraccia incalcolabile

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Simonelli: “Euro ’32 senza San Siro figuraccia incalcolabile”

In questa notizia si parla di: inter - simonelli

San Siro Inter, Simonelli lancia l’allarme: «Siamo in stato comatoso, rischio per EURO 2032»

inter simonelli euro 821732Simonelli: "San Siro inadeguato e non ristrutturabile. Una figuraccia Euro 2032 senza Milano. E sui naming rights so che..." - Così definisce San Siro il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in ... Come scrive msn.com

Stadio Inter e Milan, Gravina e Simonelli si espongono: "Milano rischia di perdere gli Europei". Il consiglio verso il sì in extremis - Lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro sta per vivere i giorni più importanti di sempre della sua storia. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Simonelli Euro 821732