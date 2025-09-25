Inter senti Luciano Spalletti | Chivu diventerà un grande allenatore su Acerbi dico questo

Ilprimatonazionale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, nel corso della sua partecipazione al “Festival del Calcio Italiano”, ha trattato diversi temi. L’ex tecnico di Roma, Inter e Napoli, tra le altre, ha parlato del nuovo corso nerazzurro con Cristian Chivu alla guida. Immancabile, poi, un suo commento sulle recenti dichiarazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter senti luciano spalletti chivu diventer224 un grande allenatore su acerbi dico questo

© Ilprimatonazionale.it - Inter, senti Luciano Spalletti: “Chivu diventerà un grande allenatore, su Acerbi dico questo”

In questa notizia si parla di: inter - senti

Inter, senti Legrottaglie: "Leoni diventerà capitano della Nazionale. Ha qualità pazzesche"

Milan, senti Materazzi: “Leoni? Perfetto per l’Inter”. Ecco perché | VIDEO

Inter, senti Lobotka: «Napoli vuole festeggiare un altro scudetto!

inter senti luciano spallettiAcerbi contro Spalletti, la saga continua: l’ex ct torna a parlare del centrale dell’Inter - Non si ferma lo scontro a distanza tra Francesco Acerbi e Luciano Spalletti. Si legge su spaziointer.it

inter senti luciano spallettiLuciano Spalletti ad Arezzo: "L'Italia? Ancora dolore acuto. Inter e Napoli favorite, Chivu diventerà un grande allenatore" - E' stato invitato dal Festival del Calcio Italiano a presentare il suo libro " Il paradiso esiste, ma ... Secondo corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Senti Luciano Spalletti