L’ex ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, nel corso della sua partecipazione al “Festival del Calcio Italiano”, ha trattato diversi temi. L’ex tecnico di Roma, Inter e Napoli, tra le altre, ha parlato del nuovo corso nerazzurro con Cristian Chivu alla guida. Immancabile, poi, un suo commento sulle recenti dichiarazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, senti Luciano Spalletti: “Chivu diventerà un grande allenatore, su Acerbi dico questo”