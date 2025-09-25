Inter più italiana Marotta punta a chiudere quattro colpi | ecco i nomi
Il presidente nerazzurro ha già in mente i prossimi acquisti: tre su quattro rispondono ai parametri imposti da Oaktree L’ Inter si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione la prossima estate. Il fondo Oaktree ha già iniziato a ringiovanire la rosa nerazzurra con gli addii di Arnautovic, Correa e Taremi e tra qualche mese si appresta a salutare anche i vari Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan. Giocatori che verranno ovviamente rimpiazzati e il presidente Beppe Marotta spingerà affinché i sostituti saranno italiani. Comuzzo, Caprile, Rovella e Chiesa – Grafica Calciomercato.it Per il ruolo di portiere, il primo obiettivo risponde al nome di Marco Carnesecchi, ma tra alte richieste dell’ Atalanta per il suo cartellino (oltre 40 milioni di euro) e concorrenza in Serie A e all’estero, la pista è molto complicata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: inter - italiana
Kessié Inter, prende quota il possibile ritorno in Serie A! Una big italiana ci prova prima della scadenza
Asllani Inter, si sblocca la pista italiana! Contatti diretti con il club nerazzurro da parte della Fiorentina. Questo il prezzo
Leoni, l’Inter c’è e spunta un’altra big italiana: nuova sfida di mercato
Video-editoriale del 19.9.2025 La 'crisi #Inter' per l'Europa non regge: è stata l'unica italiana a vincere! Conta l'avversario? Certo, #ManCity e #PSG, avendoci perso due finali, le conosco bene, ma visto che l'#Inter di oggi sembra debba perdere con chiunque.. - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia 2025/26, l'avversario dell'Inter agli ottavi - X Vai su X
Inter, spunta il patto rimonta tra Marotta e la squadra. Ma Lautaro preoccupa: la ricetta di Chivu per il Toro - Inter, Marotta e tutta la dirigenza ad Appiano: il retroscena sul patto rimonta. Lo riporta sport.virgilio.it
Inter, Marotta: “Siamo la squadra che meglio rappresenta l’Italia in Champions” - Sono sette anni che la giochiamo e permetteteci di dire che c’è un pizzico di orgoglio. Segnala gianlucadimarzio.com