Il presidente nerazzurro ha già in mente i prossimi acquisti: tre su quattro rispondono ai parametri imposti da Oaktree L’ Inter si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione la prossima estate. Il fondo Oaktree ha già iniziato a ringiovanire la rosa nerazzurra con gli addii di Arnautovic, Correa e Taremi e tra qualche mese si appresta a salutare anche i vari Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan. Giocatori che verranno ovviamente rimpiazzati e il presidente Beppe Marotta spingerà affinché i sostituti saranno italiani. Comuzzo, Caprile, Rovella e Chiesa – Grafica Calciomercato.it Per il ruolo di portiere, il primo obiettivo risponde al nome di Marco Carnesecchi, ma tra alte richieste dell’ Atalanta per il suo cartellino (oltre 40 milioni di euro) e concorrenza in Serie A e all’estero, la pista è molto complicata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter più italiana, Marotta punta a chiudere quattro colpi: ecco i nomi