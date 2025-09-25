Inter nuove gerarchie pronte | Chivu pronto ad una scelta radicale
In casa nerazzurra pronte le nuove gerarchie: il tecnico deciso a cambiare ancora, un titolarissimo sta per andare “in pensione” (Ansa Foto) – SerieAnews Il nuovo corso in casa Inter è già iniziato: Cristian Chivu sta progressivamente plasmando a sua immagine e somiglianza la squadra nerazzurra: d’altronde dopo la stagione appena conclusa era quasi inevitabile. Non negli uomini, ma nella testa dei calciatori c’era da ricostruire tutto, soprattutto dal punto di vista psicologico. L’aver perso ogni tipo di trofeo quando già il sapore del Triplete prima e della sola Champions League poi avevano fatto abituare tutto l’ambiente nerazzurro. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Vendita San Siro, nuove polemiche a Milano: «Inter e Milan chiedono troppi soldi, sembrano più impegnati…»
Lo spazio di Frattesi all’Inter cambia? Chivu e le nuove idee
Inter, stretta sulla Curva Nord: così le nuove norme per togliere soldi e potere agli ultras
Il derby d'Italia Juventus-Inter arriva alla terza giornata sarà il test delle nuove strategie: Tudor punta su un attacco di lusso e il 4-2-3-1 sfruttando Bremer in difesa. Chivu deve rinnovare un gruppo anziano
DALLA TURCHIA - Inter, nuove voci sul possibile trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray
Inter | Sommer o Martinez, chi sarà il titolare? Gerarchie e scelta per la 5^ giornata - L’alternanza tra i pali continua a essere uno dei temi più interessanti in casa Inter. fantamaster.it scrive
Inter, Martinez supera Sommer? Cosa sta succedendo e nuove gerarchie portieri - Cosa c'è di vero in merito alle potenziali gerarchie portieri in casa Inter? Scrive fantamaster.it