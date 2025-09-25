Inter nuove gerarchie pronte | Chivu pronto ad una scelta radicale

In casa nerazzurra pronte le nuove gerarchie: il tecnico deciso a cambiare ancora, un titolarissimo sta per andare “in pensione” (Ansa Foto) – SerieAnews Il nuovo corso in casa Inter è già iniziato: Cristian Chivu sta progressivamente plasmando a sua immagine e somiglianza la squadra nerazzurra: d’altronde dopo la stagione appena conclusa era quasi inevitabile. Non negli uomini, ma nella testa dei calciatori c’era da ricostruire tutto, soprattutto dal punto di vista psicologico. L’aver perso ogni tipo di trofeo quando già il sapore del Triplete prima e della sola Champions League poi avevano fatto abituare tutto l’ambiente nerazzurro. 🔗 Leggi su Serieanews.com

