Inter niente Upamecano a zero per 19 milioni di motivi | ma c’è uno spiraglio | CMIT
Il difensore francese in scadenza col Bayern è nel mirino dei nerazzurri in vista del 2026. Ecco le ultime di Calciomercato.it Con Oaktree la strategia dell’ Inter sul mercato è profondamente cambiata, ma un occhio alle cosiddette occasioni, meglio ancora se a zero, continua ad essere dato. In ottica 2026 i fari sono puntati sui difensori, in particolare su Dayot Upamecano. Ventisette anni il prossimo 27 ottobre, il francese è in scadenza col Bayern Monaco dove è approdato quattro anni fa. Inter, niente Upamecano (a zero) per 19 milioni di motivi: ma c’è uno spiraglio (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Il #BayernMonaco spinge per il rinnovo! Si allontana l'ipotesi #Upamecano all'#Inter a zero?
F. Romano - L'Inter da tempo tiene in considerazione il mercato a parametro zero, cioè giocatori il cui contratto scade entro giugno. Un nome concreto che piace al club nerazzurro è Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco. È noto che il Bayern st
