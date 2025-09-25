Inter niente Upamecano a zero per 19 milioni di motivi | ma c’è uno spiraglio | CMIT

Calciomercato.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore francese in scadenza col Bayern è nel mirino dei nerazzurri in vista del 2026. Ecco le ultime di Calciomercato.it Con Oaktree la strategia dell’ Inter sul mercato è profondamente cambiata, ma un occhio alle cosiddette occasioni, meglio ancora se a zero, continua ad essere dato. In ottica 2026 i fari sono puntati sui difensori, in particolare su Dayot Upamecano. Ventisette anni il prossimo 27 ottobre, il francese è in scadenza col Bayern Monaco dove è approdato quattro anni fa.  Inter, niente Upamecano (a zero) per 19 milioni di motivi: ma c’è uno spiraglio (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter niente upamecano a zero per 19 milioni di motivi ma c8217232 uno spiraglio cmit

© Calciomercato.it - Inter, niente Upamecano (a zero) per 19 milioni di motivi: ma c’è uno spiraglio | CM.IT

In questa notizia si parla di: inter - upamecano

Calciomercato Inter LIVE: si complica la pista Upamecano, Josep Martinez si prende il posto tra i pali per il futuro?

Inter, occhi su Upamecano: il francese del Bayern potrebbe diventare l’obiettivo numero uno per la difesa

Inter, spunta la pista Upamecano: Solet non è la prima scelta

inter upamecano zero 19Inter, niente Upamecano (a zero) per 19 milioni di motivi: ma c’è uno spiraglio | CM.IT - Upamecano all'Inter a costo zero ecco come stanno le cose stando alle informazioni di Calciomercato: la richiesta al Bayern ... Scrive calciomercato.it

inter upamecano zero 19Inter, Upamecano e non solo: quanti nomi per il 2026! - Secondo Tuttosport, il centrale del Bayern Monaco rappresenta l’idea più intrigante per il futuro post- Come scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Upamecano Zero 19