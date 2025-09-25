Inter Moggi contro Carraro | Voleva aiutare il Milan; la risposta | I tribunali mi hanno dato ragione
Scontro a distanza tra due personaggi chiave della storia del calcio italiano, anche se in negativo. Luciano Moggi e Franco Carraro sono stati protagonisti in questi due giorni di un botta e risposta veloce, tutto sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Ecco com’è andata. L’ ACCUSA DI MOGGI – “ Luciano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - moggi
Moggi sulle tensioni Inter: «Polveriera? La colpa è di Lautaro Martinez che ha destabilizzato lo spogliatoio»
Luciano Moggi attacca Lautaro: «È lui il vero problema nello spogliatoio dell’Inter, non è Calhanoglu quello che deve andarsene»
Lookman Inter, Ziliani ricorda: «Per Moggi sarebbe stato un gioco da ragazzi»
Moggi: "Carraro non voleva di certo aiutare l'Inter ma il Milan! Ecco la verità. Mente su..." - X Vai su X
#Moggi alla Gazzetta dello Sport attacca #Carraro: “Nel 2004, noi e il Milan eravamo in lotta per lo scudetto e Carraro cercava di favorire i rossoneri di cui, in passato, era stato presidente: “Mi raccomando, gli dica di non aiutare la Juventus...”, la sua telefonata - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Luciano Moggi contro Franco Carraro: voleva aiutare il Milan. L’accusa - L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha lanciato delle accuse nei confronti di Franco Carraro su presunti favori al ... Segnala clubdoria46.it
Moggi: “Carraro mi accusa ma nel 2004 voleva aiutare il Milan” - Luciano Moggi replica a Franco Carraro su Calciopoli, difende la Juventus, attacca le istituzioni calcistiche e racconta i retroscena dei suoi anni. Si legge su blitzquotidiano.it