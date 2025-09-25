Inter Marotta ha deciso | doppio addio immediato

Per Marotta e Chivu è già tempo di pianificare il futuro. Dopo un avvio poco convincente, i nerazzurri devono fare scelte difficili: se ne vanno in due L’ Inter sembra aver imboccato di nuovo la strada giusta. Dopo un avvio di stagione incerto, i successi contro l’ Ajax in Champions League e il Sassuolo in campionato hanno restituito serenità ad Appiano Gentile e slancio a Cristian Chivu, che in poche settimane ha dovuto gestire non solo la parte tecnica, ma anche il clima non sempre disteso nello spogliatoio. Tuttavia, mentre il campo ha dato segnali incoraggianti, in sede di mercato si sta già pianificando il futuro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

