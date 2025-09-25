Inter Lautaro Martinez sarà titolare contro il Cagliari? Il punto

Calcionews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Lautaro Martinez pronto a tornare titolare contro il Cagliari Dopo la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, l’Inter si prepara a tornare in campo per la trasferta di sabato 27 settembre contro il Cagliari, in programma all’Unipol Domus. Una sfida importante per la squadra di Simone Inzaghi, che vuole consolidare la propria posizione in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter lautaro martinez sar224 titolare contro il cagliari il punto

© Calcionews24.com - Inter, Lautaro Martinez sarà titolare contro il Cagliari? Il punto

In questa notizia si parla di: inter - lautaro

Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Serena su Lautaro Martinez: «Lo stimo, ma ha sbagliato! Non aiuta l’Inter»

inter lautaro martinez sar224Inter, Lautaro Martinez prenota Cagliari e sente il profumo del gol - Un gol voluto a tutti i costi: strappato, perché frutto di un pressing feroce. Come scrive msn.com

Inter, Lautaro è pronto al rientro: il capitano in campo contro il Cagliari - L'Inter e il suo attaco potranno contare su di lui. Secondo sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Lautaro Martinez Sar224