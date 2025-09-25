Inter la Curva Nord manca e si sente | San Siro è la chiave
Nelle giornate in cui il Consiglio comunale di Milano è chiamato a dibattere e votare sul futuro di San Siro, tra divisione politiche e di interesse, si discute anche di un altro tema: la vita sugli spalti. Stando a La Repubblica, nonostante il mancato sostegno del tifo organizzato, potrebbe presto cambiare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - curva
San Siro e il silenzio della Curva Sud, Salvini difende gli ultras ‘normali’: “Il prefetto convochi Milan e Inter”
La Curva Nord vuota per protesta: così gli ultras nerazzurri contesteranno la linea dura dell’Inter
Inter, stretta sulla Curva Nord: così le nuove norme per togliere soldi e potere agli ultras
Il Giornale - Curva e #Inter, lo scontro prosegue: nessuna apertura, avanti col silenzio al Meazza - X Vai su X
Klaus Davi ha seguito Inter-Sassuolo dal secondo anello verde per capire il termometro della Curva Nord ? bit.ly/4nH83jo #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Inter, a San Siro dalla curva Nord (solo) un coro per Chivu. Primo passo dei tifosi verso la società nella protesta ultras? E Nino Ciccarelli: “Sveglia…” - La Curva Nord torna a “parlare” a San Siro, ma resta in protesta con la società. mowmag.com scrive
Curva Nord contro l’Inter: striscione polemico, si cita anche Chivu - Tifosi dell'Inter contro Marotta e l'intera dirigenza: lo striscione a San Siro, si cita anche mister Chivu. Lo riporta calciomercato.it