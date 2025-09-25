Inter in trasferta le ultime 10 uscite preoccupano e non poco | tutti i dati

Inter in trasferta. L’ Inter sembrerebbe mostrare due volti molto diversi a seconda che giochi a San Siro o lontano dal proprio stadio. Se tra le mura amiche i nerazzurri riescono spesso a imporsi con sicurezza, i dati raccontano di maggiori difficoltà in trasferta. L’ultimo esempio è arrivato allo Stadium, con il rocambolesco 4-3 incassato contro la Juventus, che ha confermato un trend non particolarmente brillante. Guardando oltre il singolo episodio, emerge un quadro che lascia riflettere. Sommando infatti anche la scorsa stagione, l’ Inter ha conquistato appena tre vittorie nelle ultime dieci trasferte di campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it