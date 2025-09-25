Inter | il nuovo Acerbi arriva dalla Grecia per 35 milioni

Quella che sta mettendo in piedi l’Inter è una rivoluzione che riguarda in particolar modo il ricambio generazionale in difesa. Acerbi, così come per Stefan de Vrij, pare non bastare più all’Inter di Marotta che dovrà investire nel prossimo calciomercato. Da capire poi se lo farà per gennaio o direttamente per l’estate. Intanto, come spiegano da Tuttosport, i primi nomi sono stati fatti. Oltre a quello di Ordonez e di Upamecano, con quest’ultimo che ha una situazione contrattuale valida fino al 30 giugno 2026 e che stuzzica l’Inter proprio per l’affare a costo zero, viene fuori quello che il possibile trasferimento sempre dalla Bundesliga per uno dei migliori centrali del campionato tedesco. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter: “il nuovo Acerbi” arriva dalla Grecia per 35 milioni

In questa notizia si parla di: inter - nuovo

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Pastorello: «Bonny nuovo giocatore dell’Inter: stella nascente!»

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

?Nuovo Stadio di Milano: #Inter e #Milan annunciano la collaborazione con Foster+Partners e MANICA - X Vai su X

Milan e Inter hanno ufficializzato l’affidamento del progetto del nuovo impianto da 71.500 posti al prestigioso studio inglese che ha già “firmato” l’Apple Park di Cupertino in California e il Millennium Bridge di Londra. La delibera di vendita deve però ricevere il - facebook.com Vai su Facebook

Inter, trovato il post-Acerbi: arriva un 2004 a 30MLN - L'Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale giovane, di grande qualità e già con esperienza europea per sostituire Francesco Acerbi. Secondo calciomercato24.com

È finita con Acerbi, Chivu ha deciso: Inter, già bloccato il sostituto - L'Inter ha deciso di dire addio a Francesco Acerbi: ora è già al lavoro per prendere come sostituto un top player internazionale. calciotoday.it scrive