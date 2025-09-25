Va a caccia di quella che si registra come una rivoluzione al proprio organico l’Inter, che punta forte sul colpaccio dal Bayern Monaco. L’organico a disposizione di Cristian Chivu vede diversi protagonisti di quella che è stata l’esperienza vissuta con Simone Inzaghi in panchina e con l’Inter che è riuscita a trattenere i migliori calciatori della sua gestione, arricchendo anche il comparto tra i giovani forti che sono rientrati come Francesco Pio Esposito e altri che sono stati inseriti nella sua rosa. Ma non basteranno per il futuro, considerando che ci sarà bisogno de l ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Inter, il grande colpo dal Bayern: la strategia che anticipa il Real