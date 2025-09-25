Inter gli auguri per i 70 anni di Karl-Heinz Rummenigge
In occasione del settantesimo compleanno della leggenda tedesca dell’Inter Karl-Heinz Rummenigge, il club nerazzurro ha voluto dedicargli un messaggio di auguri sul proprio sito ufficiale. Considerato uno dei più forti attaccanti della storia del calcio – nonché come il migliore in assoluto durante la prima metà degli anni ’80 – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - auguri
Compleanno Crespo, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 50 anni – FOTO
Compleanno Vieri, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 52 anni – FOTO
Compleanno Handanovic, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 41 anni – FOTO
Auguri Billy Boyd!! Credits: l'inter-rete #lotr #lotrmemes #hobbit #foolofatook #birthday - facebook.com Vai su Facebook
Auguri Intercultura, una festa per 70 anni di scambi culturali a Torino - Oggi l’evento all’Arsenale della Pace con 2mila torinesi tra i 55mila ragazzi italiani che hanno studiato all’estero ... Scrive torino.repubblica.it
Mazzola fa 70 anni:| 'Volevo portare Platini all'Inter' - Nel giorno del 70° compleanno di Sandro Mazzola, Raisport ha voluto dedicare un ampio spazio all'interno del programma Mattina Sport a una delle leggende del nostro calcio. Come scrive calciomercato.com