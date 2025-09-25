Inter è giunto il momento di Diouf

Ilprimatonazionale.it | 25 set 2025

L’enigma Diouf Diouf  resta l’ultimo elemento da scoprire della campagna estiva dell’ Inter  e il neoacquisto arrivato dalla Ligue 1 scalpita. I giudizi non possono essere definitivi con appena undici minuti disputati, e la possibilità che trovi spazio è concreta già nella trasferta di Cagliari di sabato sera, come rivela  Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

