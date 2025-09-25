Chivu e il ritorno alle origini Dopo le premesse di rivoluzione arrivate con l’estate, Chivu sembra aver optato per un ritorno alle origini inzaghiane. L’Inter si è stabilizzata con le vecchie certezze dopo un iniio a rilento. Ne ha parlato in un approfondimento Gazzetta dell Sport. “ L’Inter ha ripreso una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu e il ritorno alle vecchi abitudini inzaghiane