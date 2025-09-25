Inter casting per il dopo Acerbi | Upamecano guida una corsa a tre

Archiviata la vittoria per 2-1 con il Sassuolo, per l'Inter si avvicina sempre di più un'altra importante giornata di campionato. L'obiettivo è quello di continuare a mettere in cascina punti pesanti, risalendo la china della classifica dopo un inizio fra luci ed ombre. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena. Al tempo stesso, però, i nerazzurri starebbero iniziando a lavorare per quanto concerne la sessione estiva di calciomercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio vorrebbe muoversi d'anticipo, infatti, per scovare un nuovo centrale difensivo da regalare a Cristian Chivu.

