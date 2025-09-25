Inter Cagliari all’orizzonte | Bonny tenta il recupero

La vittoria per 2-1 con il Sassuolo è diventata già un lontano ricordo per l’Inter, desiderosa di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi, dimostrando di poter risalire ulteriormente la china della classifica. I nerazzurri vogliono lasciarsi alle spalle l’inizio della stagione fra luci ed ombre. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, che andrà in scena sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena per la quinta giornata di Serie A. Un match estremamente delicato, contro un cliente che è reduce da un ottimo periodo di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

