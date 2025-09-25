Inter 6 giocatori in scadenza nel 2026 | chi rinnova e chi no

Inter giocatori in scadenza. Il 30 giugno 2026 rappresenta una data chiave per l’ Inter, con ben sei giocatori in scadenza di contratto. Da Sommer a Mkhitaryan, passando per Acerbi, De Vrij, Darmian e Di Gennaro, il club nerazzurro si prepara a un possibile cambio generazionale. Si tratta di profili che negli ultimi anni hanno garantito esperienza e solidità, ma che oggi sembrano vicini alla conclusione del loro percorso a Milano. I segnali arrivano dal campo: Sommer è finito sotto esame dopo alcuni errori, Acerbi e De Vrij sono costretti ad alternarsi per reggere i ritmi di una stagione intera, Darmian ha perso spazio e Mkhitaryan vede già la concorrenza di Sucic come alternativa pronta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it