Inter 6 giocatori in scadenza nel 2026 | chi rinnova e chi no
Inter giocatori in scadenza. Il 30 giugno 2026 rappresenta una data chiave per l’ Inter, con ben sei giocatori in scadenza di contratto. Da Sommer a Mkhitaryan, passando per Acerbi, De Vrij, Darmian e Di Gennaro, il club nerazzurro si prepara a un possibile cambio generazionale. Si tratta di profili che negli ultimi anni hanno garantito esperienza e solidità, ma che oggi sembrano vicini alla conclusione del loro percorso a Milano. I segnali arrivano dal campo: Sommer è finito sotto esame dopo alcuni errori, Acerbi e De Vrij sono costretti ad alternarsi per reggere i ritmi di una stagione intera, Darmian ha perso spazio e Mkhitaryan vede già la concorrenza di Sucic come alternativa pronta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - giocatori
Asse Inter-Genoa: si studia doppia operazione in chiave mercato. Tre i giocatori coinvolti
Inter, prove di pace: questi due giocatori hanno preso un caffè insieme
Gasolina, Joker, il mata-Inter, il mata-Juve e... Dieci giocatori alla conquista del mondo
? ASLLANI NON DIMENTICA L'INTER! Asllani: “Sono stati anni belli, ringrazio tutta l’Inter. Ho alzato i primi trofei giocando poco, ma crescendo tanto vicino a giocatori importanti. Ero la prima alternativa di Calhanoglu, un ragazzo stupendo che mi ha a - facebook.com Vai su Facebook
I giocatori dell'Inter andrebbero interdetti dalle interviste. Tutti. - X Vai su X
Sommer, De Vrij, Acerbi e... Inter, i 6 in scadenza a giugno (che valgono 30 milioni di risparmio) - Il 30 giugno del 2026 scadranno naturalmente i contratti di alcuni protagonisti nerazzurri: per nessuno di loro è previsto un prolungamento, con una sola eccezione ... Secondo gazzetta.it
Inter, 6 in scadenza: già sancito l’addio per tutti tranne uno. Liberano cifra top per il mercato - Da Yann Sommer a Henrikh Mkhitaryan, passando per Francesco Acerbi e Stefan De Vrij: ecco il punto de ... Come scrive msn.com