La stagione 20252026 sarà particolarmente importante per l’Inter, non solo per provare a vendicarsi per la passata stagione, ma anche per i contratti di molti giocatori che formano l’ossatura della squadra in scadenza di contratto. A giugno 2026, infatti, scadranno gli accordi di Yann Sommer, Mkhitaryan, Acerbi, de Vrij, Darmian e Di Gennaro. A fine anno, dunque, la rivoluzione sarà inevitabile, anche perché difficilmente la società deciderà di rinnovare il proprio matrimonio con tutti questi calciatori, la maggior parte arrivati ormai over 35. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha intenzione di ringiovanire la propria squadra, partendo forse proprio dal reparto difensivo, il più “vecchio” tra tutti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, 6 contratti in scadenza: chi rimane e chi va via?

