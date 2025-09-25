Inter 247, il comunicato del club nerazzurro sul lancio del nuovo canale disponibile gratuitamente per tutti i tifosi. I dettagli. L’ Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il lancio di Inter 247. COMUNICATO INTER – FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 247, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro, primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia. Il palinsesto offrirà un flusso continuo di emozioni: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su vari dispositivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter 24/7, UFFICIALE il nuovo canale nerazzurro: l’annuncio del club