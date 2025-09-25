Inter 24 7 UFFICIALE il nuovo canale nerazzurro | l’annuncio del club
Inter 247, il comunicato del club nerazzurro sul lancio del nuovo canale disponibile gratuitamente per tutti i tifosi. I dettagli. L’ Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il lancio di Inter 247. COMUNICATO INTER – FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 247, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro, primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia. Il palinsesto offrirà un flusso continuo di emozioni: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su vari dispositivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Nasce il canale “Inter 24/7”: cos’è, come funziona e prezzi - Nella giornata odierna l‘Inter ha annunciato il lancio del nuovo canale multimediale “Inter 24/7”. Secondo passioneinter.com
Inter 24/7: nuovo canale FAST gratuito porta 24 ore di passione nerazzurra su smart TV e dispositivi - FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 24/7, il nuovo canale FAST (Free Ad- Riporta digital-news.it