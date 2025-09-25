Inter 24 7 | nuovo canale FAST gratuito porta 24 ore di passione nerazzurra su smart TV e dispositivi

Digital-news.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 247, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro, primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia. Il palinsesto offrirà un flusso continuo di emozioni: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte. 🔗 Leggi su Digital-news.it

inter 24 7 nuovo canale fast gratuito porta 24 ore di passione nerazzurra su smart tv e dispositivi

© Digital-news.it - Inter 24/7: nuovo canale FAST gratuito porta 24 ore di passione nerazzurra su smart TV e dispositivi

In questa notizia si parla di: inter - nuovo

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Pastorello: «Bonny nuovo giocatore dell’Inter: stella nascente!»

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

inter 24 7 nuovoNasce INTER 24/7, nuovo canale FAST per la società nerazzurra - Supported Streaming Television), disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro. Lo riporta msn.com

inter 24 7 nuovoNasci Inter 24/7, il nuovo fast channel nerazzurro: “Sempre più vicino ai nostri tifosi” - Il palinsesto offrirà un flusso continuo di emozioni: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su vari dispositivi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter 24 7 Nuovo