Intelligenza Artificiale Generativa | perché sembra umana se è solo un calcolatore?

L ’intelligenza artificiale generativa viene spesso descritta come una “calcolatrice per parole”, un’analogia resa popolare da figure come Sam Altman, CEO di OpenAI. Se da un lato questa metafora è stata criticata per la sua semplicità, dall’altro coglie una verità fondamentale sul suo funzionamento. Ma come può un mero sistema di calcolo produrre un linguaggio che ci appare così naturale e, a volte, inquietantemente umano? La risposta risiede non nella coscienza della macchina, ma nella matematica nascosta dietro le nostre stesse interazioni linguistiche. L’Intelligenza artificiale sta uccidendo il Web? . 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Intelligenza Artificiale Generativa: perché sembra umana se è solo un calcolatore?

