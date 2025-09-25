Intel in trattative con Apple per ingresso nel capitale
Intel cerca nuovi investitori dopo l’investimento del governo americano, nell’ambito di una iniziativa volta a rafforzare la posizione del produttore di chip in difficoltà e favorirne il rilancio. E in quest’ottica avrebbe contattato Apple per esplorare la possibilità di un investimento nel capitale ed altre società statunitensi potenzialmente interessate. Lo rivela Bloomberg in un’anticipazione, citando fonti vicine alla vicenda. Nonostante l’accordo non sia garantito, le azioni Intel sono schizzare ieri a New York, mettendo a segno un rialzo del 6,4% a 31,22 dollari. Intel sente Apple per un potenziale ingresso nel capitale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
