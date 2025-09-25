Intel in trattative con Apple per ingresso nel capitale

Intel cerca nuovi investitori dopo l’investimento del governo americano, nell’ambito di una iniziativa volta a rafforzare la posizione del produttore di chip in difficoltà e favorirne il rilancio. E in quest’ottica avrebbe contattato Apple per esplorare la possibilità di un investimento nel capitale ed altre società statunitensi potenzialmente interessate. Lo rivela Bloomberg in un’anticipazione, citando fonti vicine alla vicenda. Nonostante l’accordo non sia garantito, le azioni Intel sono schizzare ieri a New York, mettendo a segno un rialzo del 6,4% a 31,22 dollari. Intel sente Apple per un potenziale ingresso nel capitale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

intel trattative apple ingressoIntel chiede aiuto ad Apple per sopravvivere - Lo riferisce Bloomberg spiegando che sono in corso le prime trattative su “come lavorare a più stretto contatto”. Lo riporta macitynet.it

Intel in crisi chiama Apple: un riavvicinamento dopo il grande strappo? - Intel avrebbe avviato contatti con Apple per un possibile investimento volto a rafforzare il piano di rilancio. hwupgrade.it scrive

