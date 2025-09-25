Insulti e minacce a Silvia Salis la Procura apre un fascicolo | una sola mano dietro alle lettere inviate anche a Bucci e Toti

Secondo i primi accertamenti, lo stesso autore della cartoline inviata alla sindaca di Genova avrebbe scritto simili missive al presidente della Regione Liguria Marco Bucci e al suo predecessore Giovanni Toti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Insulti e minacce a Silvia Salis, la Procura apre un fascicolo: una sola mano dietro alle lettere inviate anche a Bucci e Toti

In questa notizia si parla di: insulti - minacce

Voleva il monopattino a bordo del bus, minacce di morte e insulti contro l’autista

Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere

Piazza Gandhi a Rho ritrovo dei “maranza” tra degrado, vandalismo e gare in moto: “E se qualcuno osa riprenderli partono insulti e minacce”

Altre stazioni bloccate con insulti, minacce e violenze. Con la scusa della Palestina, gruppi di teppisti danneggiano i cittadini perbene e attaccano le forze dell’ordine. Vergogna. - X Vai su X

Il giornalista denuncia 3 anni di minacce e insulti verso la coppia: "Che la Giustizia faccia il suo corso" - facebook.com Vai su Facebook

Insulti e minacce a Silvia Salis, la Procura apre un fascicolo: una sola mano dietro alle lettere inviate anche a Bucci e Toti - Secondo i primi accertamenti, lo stesso autore della cartoline inviata alla sindaca di Genova avrebbe scritto simili missive al presidente della Regione ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cartolina di minacce per Silvia Salis, indaga la Digos - Dall'ufficio di via Pionieri d'Italia è subito scattato l'allarme: sul caso indaga la Digos, mentre la cartolina è stata sequestrata dalla polizia scientifica, che effettuerà tutti gli accertamenti ... Riporta primocanale.it