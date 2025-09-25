Insulta e minaccia la madre e la sorella 32enne arrestato in flagranza dai carabinieri

25 set 2025

VERNOLE – Un 32enne di Vernole è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale stazione nella nottata di ieri. L’uomo è stato colto in flagranza mentre minacciava e insultava la madre e la sorella.L’intervento dei militari, partito dalla segnalazione di una violenta lite in un’abitazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

