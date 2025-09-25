instagram alla conquista del mondo miliardi gli iscritti non puoi immaginare quanti

Instagram entra nell’Olimpo delle app con oltre 3 miliardi di utenti attivi mensilmente, diventando la terza piattaforma di Meta a raggiungere questo traguardo dopo Facebook e WhatsApp. Un annuncio che arriva direttamente da Mark Zuckerberg, CEO di Meta, e Adam Mosseri, a capo di Instagram, e che ribadisce il dominio del gigante tecnologico nel panorama dei social media. Tre miliardi di utenti. Un numero che, a prima vista, potrebbe sembrare solo una fredda statistica, ma che si tratta di più di un terzo della popolazione mondiale che accede all’app ogni mese. Considerando poi che le app di Meta non sono disponibili in Cina, il secondo paese più popoloso al mondo, e che molte aree del globo sono ancora prive di accesso a internet, la portata di questo risultato è ancora più impressionante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

