Instagram alla conquista del mondo miliardi gli iscritti non puoi immaginare quanti
Instagram entra nell’Olimpo delle app con oltre 3 miliardi di utenti attivi mensilmente, diventando la terza piattaforma di Meta a raggiungere questo traguardo dopo Facebook e WhatsApp. Un annuncio che arriva direttamente da Mark Zuckerberg, CEO di Meta, e Adam Mosseri, a capo di Instagram, e che ribadisce il dominio del gigante tecnologico nel panorama dei social media. Tre miliardi di utenti. Un numero che, a prima vista, potrebbe sembrare solo una fredda statistica, ma che si tratta di più di un terzo della popolazione mondiale che accede all’app ogni mese. Considerando poi che le app di Meta non sono disponibili in Cina, il secondo paese più popoloso al mondo, e che molte aree del globo sono ancora prive di accesso a internet, la portata di questo risultato è ancora più impressionante. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: instagram - conquista
Anthony Hopkins conquista il ruolo in Locked con Instagram
Papà Lazza gioca con Noah: un video di tenerezza conquista Instagram
MIRIAM LEONE ALL'82° FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA Il look della sicilianissima Miriam Leone al Festival di Venezia conquista tutti: una vera e propria dea. ? Seguici su IG www.instagram.com/sicilia_live - facebook.com Vai su Facebook
Wallpapers Central 2.0 conquista l’App Store: primi in classifica e boom di download (ma stiamo avendo qualche problemino) https://ispazio.net/2140504/wallpapers-central-2-app-store-successo… - X Vai su X
Instagram a quota 3 miliardi: cambiamenti in arrivo per Reels e messaggi - Anche Instagram ha raggiunto quota 3 miliardi di utenti attivi al mese, come confermato nelle ultime ore, ma l'occasione è servita per svelare alcune novità in arrivo. Secondo msn.com
Meta domina i social: anche Instagram raggiunge i 3 miliardi di utenti - La piattaforma di condivisione fotografica di Meta raggiunge un traguardo storico toccando quota 3 miliardi di utenti attivi mensilmente, unendosi a Facebook e WhatsApp nel club esclusivo delle app pi ... Riporta hwupgrade.it