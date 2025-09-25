Insieme dopo la scuola tra teatro e web radio

Torna attivo a San Cesario il progetto " Orienta-Menti ", pensato per proporre ai ragazzi della fascia d’età tra gli 11 ei 14 anni momenti di studio, creatività e socialità. A organizzarlo il Comune, insieme alla cooperativa sociale Estrarre Onlus, all’Unione del Sorbara e con il sostegno della Fondazione "Peppino Vismara". "L’iniziativa – spiegano dal Comune di San Cesario - nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani un punto di riferimento fuori dall’orario scolastico. Da un lato uno spazio sereno per lo studio e l’incontro con i coetanei, dall’altro occasioni per sperimentarsi in laboratori dedicati al teatro, ai video, ai podcast e alla web radio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insieme dopo la scuola tra teatro e web radio

