InsideUsa | il caso Jimmy Kimmel e la libertà di parola a rischio

It.insideover.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di  #InsideUsa,  la vostra finestra sugli Stati Uniti, dove analizziamo i retroscena politici e culturali che stanno modellando il presente e il futuro della superpotenza. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, a partire dalle ore 7 del mattino, vi portiamo nel cuore delle dinamiche americane. Pronti? Partiamo! Questa settimana, il nostro approfondimento esclusivo per gli abbonati si concentra sul tema del free speech. Vi parliamo di due casi emblematici, uno noto e l’altro perlopiù sconosciuto: il recente licenziamento e reintegro del conduttore ABC Jimmy Kimmel, accusato di aver criticato il “MAGA gang”, e la vicenda meno nota ma altrettanto grave di Alex Berenson, ex giornalista del New York Times sospeso da Twitter per le sue opinioni sui vaccini mRNA. 🔗 Leggi su It.insideover.com

insideusa il caso jimmy kimmel e la libert224 di parola a rischio

© It.insideover.com - InsideUsa: il caso Jimmy Kimmel e la libertà di parola a rischio

In questa notizia si parla di: insideusa - caso

InsideUsa – Il caso Epstein scuote la base di Trump

insideusa caso jimmy kimmelJimmy Kimmel torna in tv e attacca l’amministrazione Trump - La sera del 23 settembre Jimmy Kimmel ha attaccato l’amministrazione Trump e difeso la libertà d’espressione in occasione della ripresa del suo show in tv, sospeso la settimana scorsa per i suoi comme ... Come scrive internazionale.it

insideusa caso jimmy kimmelL’America reprime la libertà di parola? | Il caso di Jimmy Kimmel mostra che la democrazia sta crollando? - In questi giorni tutti parlano di Jimmy Kimmel, di ABC e della libertà di parola. Scrive inchiostroverde.it

Cerca Video su questo argomento: Insideusa Caso Jimmy Kimmel