C i sono beauty routine da differenti step, ma ce n’è uno che spesso viene dimenticato: lo “step zero”. Alla Milano Beauty Week, Milk lo ha trasformato in Inside Beauty, un percorso unico dove gusto e scienza si incontrano per raccontare un nuovo modo di prendersi cura di sé. Il mondo di Milk. Le proprietà di Milk Kefir Collagene. guarda le foto Quando si pensa al kefir, viene subito in mente la bottiglietta bianca di Milk, confermando che è leader del mercato. Il kefir, ricco di batteri probiotici, sostiene l’equilibrio del microbiota intestinale, contribuisce a ridurre le infiammazioni e migliora l’assorbimento dei nutrienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Inside Beauty: Milk porta lo “step zero” alla Milano Beauty Week