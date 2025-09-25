Insegnare il tedesco in modo vivace | attività PCTO del Goethe-Institut per la vostra classe

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno il Goethe-Institut Italia offre una vasta gamma di progetti per la promozione della lingua tedesca. I concorsi sono uno dei formati che combinano efficacemente la promozione linguistica e la formazione delle competenze. Oltre a migliorare il tedesco, si sviluppano competenze chiave come il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e l’auto-organizzazione. I . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: insegnare - tedesco

Insegnare il tedesco in modo vivace: attività PCTO del Goethe-Institut per la vostra classe; Come insegnare musica ai bambini con il metodo Suzuki.

Cerca Video su questo argomento: Insegnare Tedesco Modo Vivace