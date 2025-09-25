Insegnare il tedesco in modo vivace | attività PCTO del Goethe-Institut per la vostra classe
Anche quest’anno il Goethe-Institut Italia offre una vasta gamma di progetti per la promozione della lingua tedesca. I concorsi sono uno dei formati che combinano efficacemente la promozione linguistica e la formazione delle competenze. Oltre a migliorare il tedesco, si sviluppano competenze chiave come il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e l’auto-organizzazione. I . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il tasso di madrelingua non tedesca supera il 90% in 26 scuole della capitale, un’emergenza educativa che mette in crisi il modello di integrazione tedesco e rischia di compromettere il futuro sociale ed economico della Germania. Il sistema scolastico berlines - facebook.com Vai su Facebook
Insegnare il tedesco in modo vivace: attività PCTO del Goethe-Institut per la vostra classe; Come insegnare musica ai bambini con il metodo Suzuki.